Половина россиян готова платить детям ₽50 тысяч в месяц за отказ от соцсетей

Большинство российских детей проводят много времени в соцсетях, и родители активно с этим борются. Опрос ювелирной компании показал: 75% детей уже имеют аккаунты. Более половины родителей (62%) негативно относятся к соцсетям как способу досуга. 37% уверены, что их дети скроллят ленты более пяти часов в день.

Способы борьбы разные: 57% устраивают скандалы, 45% отбирают технику, 38% не дают карманные деньги. Лишь 31% проводят разъяснительные беседы, а 17% просто смирились, передаёт «Газета.ru».

26% родителей уже платят детям за отказ от соцсетей (35% тратят до 5000 руб./мес., 29% — 10–25 тыс., 14% — более 25 тыс.). Ещё 48% готовы платить. За полный отказ 44% семей готовы отдавать от 50 тыс. рублей в месяц.

Самые популярные подарки за отказ: первая машина (39%), путешествия (34%), ювелирные украшения и часы (27%), квартира (18%). 54% родителей испытывают чувство вины за то, что приучили детей к гаджетам в раннем возрасте. Если бы можно было повернуть время вспять, более 80% вообще не давали бы ребёнку смартфон.

Тем не менее некоторые поколения россиян умело отказываются от гаджетов и соцсетей. По словам специалиста, зумеры могут отказываться от устройств из-за информационного перегруза, чтобы уберечь психику. Зумеры пытаются защититься от реалий эпохи: эскалаций экономических кризисов и военных конфликтов.