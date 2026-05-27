«Перегружены гаджетами»: Как спасти детей от «цифровой близорукости»

Каждый пятый ученик начальной школы уже не видит доску с последней парты, а к выпускному классу близорукость диагностируют у половины детей, рассказал эксперт Роман Крастелев. По его словам, речь идёт о так называемой «цифровой близорукости», которая развивается из‑за того, что дети сутками смотрят в экраны с близкого расстояния.

Россия входит в топ стран по детской близорукости: за время учёбы в школе зрение падает в два-три раза, а каждый пятый младшеклассник щурится, глядя вдаль. Родителям стоит насторожиться, если ребёнок трёт глаза, жалуется на жжение или усталость, говорит о головной боли к вечеру, слишком низко наклоняется над книгой или телефоном, часто моргает или у него краснеют глаза.

Самое главное — водить ребёнка к окулисту раз в год на профилактический осмотр. Важно каждые 20 минут смотреть вдаль на 20 секунд, телефон держать не ближе 30 см от глаз, не пользоваться гаджетами в темноте. А два часа прогулки на улице в день станут лучшим лекарством для детских глаз.

«Пора перестать делать вид, что всё нормально. Дети перегружены гаджетами и расплачиваются зрением. В школах нужно меньше планшетов и больше живых уроков», — заключил собеседник RuNews24.ru.

