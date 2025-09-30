Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 12:04

Хуснуллин: Новые регионы успешно интегрировались в экономику России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANGHI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANGHI

Новые регионы смогли уже полностью интегрировать в экономическую систему Российской Федерации. Об этом президенту РФ Владимиру Путину заявил на встрече вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам», — доложил Хуснуллин.

По его словам, некоторые из новых регионов уже демонстрируют экономические показатели на уровне среднестатистических российских областей. В частности, Луганская Народная Республика занимает 29-е место среди всех регионов России.

«Вопросов много»: Песков рассказал о приоритетах Путина в работе с новыми регионами
«Вопросов много»: Песков рассказал о приоритетах Путина в работе с новыми регионами

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обратился к гражданам страны и поздравил ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области с Днём воссоединения. Глава государства напомнил, что три года назад жители Донбасса и Новороссии на референдумах сделали судьбоносный выбор, изъявив желание войти в состав России.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Марат Хуснуллин
  • Путин
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar