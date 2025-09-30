Новые регионы смогли уже полностью интегрировать в экономическую систему Российской Федерации. Об этом президенту РФ Владимиру Путину заявил на встрече вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам», — доложил Хуснуллин.

По его словам, некоторые из новых регионов уже демонстрируют экономические показатели на уровне среднестатистических российских областей. В частности, Луганская Народная Республика занимает 29-е место среди всех регионов России.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обратился к гражданам страны и поздравил ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области с Днём воссоединения. Глава государства напомнил, что три года назад жители Донбасса и Новороссии на референдумах сделали судьбоносный выбор, изъявив желание войти в состав России.