«Вопросов много»: Песков рассказал о приоритетах Путина в работе с новыми регионами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин традиционно делает акцент на развитии новых регионов страны. Соответствующее заявление прозвучало на ежедневном брифинге.

«Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что глава государства намерен обсудить эти темы сегодня на встрече с руководителем Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Список вопросов обширный и требует детальной проработки, отметил Песков.