23 сентября, 10:14

В Кремле назвали непростой ситуацию в ЛНР

Песков: Ситуация в ЛНР остаётся непростой

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию в ЛНР. Об этом он заявил во время разговора с журналистами в ходе брифинга.

«Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая», — отметил он, говоря о планах Владимира Путина встретиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

По словам Пескова, сегодня, 23 сентября, российский лидер встретится с Пасечником.

Минобороны РФ показало видео боёв за освобождение Серебрянского лесничества ЛНР

Ранее сообщалось, что российские силы освободили почти всю территорию ЛНР — 99,7%, осталось отбить менее 60 кв. км. Также освобождено 79% ДНР.

