В Кремле назвали непростой ситуацию в ЛНР
Песков: Ситуация в ЛНР остаётся непростой
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию в ЛНР. Об этом он заявил во время разговора с журналистами в ходе брифинга.
«Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая», — отметил он, говоря о планах Владимира Путина встретиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
По словам Пескова, сегодня, 23 сентября, российский лидер встретится с Пасечником.
Ранее сообщалось, что российские силы освободили почти всю территорию ЛНР — 99,7%, осталось отбить менее 60 кв. км. Также освобождено 79% ДНР.