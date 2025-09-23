В Кремле назвали непростой ситуацию в ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию в ЛНР. Об этом он заявил во время разговора с журналистами в ходе брифинга.

«Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая», — отметил он, говоря о планах Владимира Путина встретиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

По словам Пескова, сегодня, 23 сентября, российский лидер встретится с Пасечником.