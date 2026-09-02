Киев остался без почти $700 млн: МВФ пока не одобрил новый транш Украине

Украина пока не получила доступ к очередному траншу Международного валютного фонда почти на $700 млн. Для его выделения МВФ должен завершить второй пересмотр новой кредитной программы Киева, однако соответствующего решения пока не принято.

По графику фонда с 1 сентября Украине могли стать доступны 503 млн специальных прав заимствования — около $692 млн по текущим расчётам МВФ. Выплата привязана к завершению второго пересмотра программы и выполнению согласованных показателей по итогам июня. На данный момент МВФ не сообщал о завершении второго пересмотра и одобрении нового транша. Предыдущую выплату Киев также получил позже первоначальной даты доступности. Первый пересмотр программы совет директоров МВФ завершил только 20 июля, после чего Украине открыли доступ к SDR 503 млн — примерно $690 млн. Изначально эта сумма значилась в графике с 1 июня.

Ситуация осложняется и выполнением требований международных кредиторов. 1 сентября Верховная рада не смогла принять закон о налогообложении зарубежных посылок, который связан с дальнейшим финансированием со стороны МВФ и Евросоюза. При этом сам фонд сейчас проводит очередной мониторинг выполнения Киевом условий программы.Новая четырёхлетняя программа МВФ для Украины объёмом $8,1 млрд была одобрена в феврале 2026 года. Она заменила предыдущую программу на $15,6 млрд, действовавшую с марта 2023-го. При утверждении новой линии Киев получил около $1,5 млрд.

Финансовые трудности Украины тем временем усиливаются. Владимир Зеленский ранее оценил дефицит финансирования оборонных расходов примерно в $27 млрд и просил европейских партнёров перенести часть помощи, предусмотренной на следующий год, на более ранний срок. Life.ru уже рассказывал, что МВФ одобрил Украине новую четырёхлетнюю кредитную программу на $8,1 млрд.