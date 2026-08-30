Госдолг Украины может вырасти до $240 млрд к концу 2026 года

Государственный долг Украины к концу 2026 года может приблизиться к $240 млрд, а ещё через год — как минимум к $290 млрд. Такой прогноз приводит ТАСС на основе данных украинского Минфина и собственных расчётов.

По оценке агентства, в ближайший период задолженность может увеличиваться в среднем на $4–5 млрд в месяц. В пересчёте на население это соответствует примерно $140–150 дополнительного долга на человека ежемесячно, однако эти показатели являются расчётными, а не официальной статистикой Киева.

Последние опубликованные Минфином Украины фактические данные относятся к 31 июля. Тогда государственный и гарантированный государством долг достиг рекордных $214,18 млрд, увеличившись за месяц на $2,56 млрд. Более 76% всей суммы приходилось непосредственно на внешний государственный долг.

Агентство оценивает задолженность к концу августа уже примерно в $218–219 млрд. Если прогноз агентства оправдается, к концу года на одного жителя страны будет приходиться около $8,5 тысячи госдолга, а к концу 2027-го — примерно $10,4 тысячи. Эти расчёты зависят в том числе от используемой оценки численности населения Украины.

Дополнительные заимствования Киеву необходимы для финансирования бюджетного дефицита, включая расходы на оборону. В июне украинский парламент уже увеличил финансирование сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн гривен — до 4,367 трлн гривен, в том числе предусмотрев дополнительные средства на выплаты военнослужащим и закупку вооружений.

При этом официальные данные показывают, что динамика долга в долларовом выражении остаётся неравномерной. За первое полугодие 2026 года его объём снизился более чем на $1,7 млрд, после чего в июле вновь заметно вырос.

Ранее Life.ru сообщал, что госдолг Украины обновил исторический максимум и достиг $214,18 млрд. В гривнах задолженность на конец июля составляла 9,572 трлн. За один месяц показатель прибавил 81,31 млрд гривен, или $2,56 млрд в долларовом эквиваленте. Основная часть задолженности приходится на внешние обязательства, а украинский бюджет продолжает в значительной степени зависеть от финансирования международных партнёров.