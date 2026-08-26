ВСУ на голодном пайке: Украина исчерпала ресурсы на выплаты военным, заявили в Раде

У Украины закончились средства на выплаты военнослужащим ВСУ, оставшихся денег не хватит до конца 2026 года. Об этом рассказал депутат правящей партии «Слуга народа» Василий Мокан.

По его словам, сейчас в бюджете нет ресурсов даже на то, чтобы сохранить нынешний уровень зарплат в армии до конца года. Депутат отметил, что проблему заложили ещё в конце 2025-го, и с самого начала было ясно, к чему всё идёт.

«Было понятно с самого начала, что примерно через полгода в 2026 году, в середине лета, встанет вопрос нехватки средств на Силы безопасности и обороны. Так и произошло», — приводит его слова издание «Страна». Он добавил, что во многих военных частях никакого повышения выплат так и не было.

Уже несколько лет подряд Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве не скрывают, что своими силами могут закрывать только военные расходы, а остальные направления держатся на зарубежной помощи. При этом в правительстве заявляли, что на 2026 год закладывают военный бюджет в 120 миллиардов долларов. Основную часть этих денег Запад даёт Украине в долг, а не безвозмездно. Бывший премьер-министр Николай Азаров ранее говорил, что без западных кредитов страна попросту перестанет существовать.

Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев признавал, что собственных налоговых поступлений Украине не хватает на военные нужды. Конкретных цифр он называть не стал, но отметил, что Киеву приходится искать деньги в других источниках. По его словам, ситуация складывается крайне тяжёлая. При этом несколько лет назад в стране заметно подняли налоги, объясняя это как раз необходимостью финансировать войну.