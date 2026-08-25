«Ситуация очень-очень сложная»: Повышение налогов не помогло Киеву прокормить ВСУ
Нардеп Гетманцев: Украине не хватает налогов для покрытия военных расходов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Украине не хватает налогов для покрытия военных расходов, заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. Он не стал называть «конкретную цифру» и признал, что Киеву приходится привлекать финансирование из «других источников». При этом пару лет назад в Незалежной существенно повысили налоги — на Банковой объясняли непопулярное решение как раз необходимостью найти деньги на войну Владимира Зеленского.
«Самих налоговых поступлений не хватает. Поэтому ситуация очень-очень сложная», — сказал нардеп в интервью украинским СМИ.
Несмотря на бедственное положение экономики и буквально обнищавшее население власти Украины и сегодня пытаются обложить граждан новыми оброками. Так, недавний законопроект о «Добровольном режиме льготного налогообложения доходов домохозяйств» в случае принятия обяжет узаконивать доходы от разовых и сезонных подработок, бытовых услуг и продажи собственной продукции. В Раде прямо предупреждает: экономика Незалежной буквально подохнет, если документ протащат на подпись к Владимиру Зеленскому.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.