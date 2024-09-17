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17 сентября, 12:48

На Украине со второй попытки приняли закон о повышении налогов

Верховная Рада со второй попытки приняла законопроект о повышении налогов. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны».

В первом чтении свои голоса «за» принятие законопроекта отдал 241 депутат. Нововведения коснутся многих аспектов: в частности, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%, с финансовых организаций будут требовать до 25% прибыли, а также вести помесячную отчётность НДФЛ. Наибольшие изменения в работе банков — с них теперь будут брать 50% налог на прибыль.

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Ранее Life.ru рассказал о наиболее нелепых законах, которые принимаются на Украине в последние годы. Благодаря постоянным скандальным выходкам с законодательством Незалежная и получила звание настоящей «страны парадоксов».

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Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Мария Любицкая
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