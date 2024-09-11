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11 сентября, 12:19

«Это анахронизм»: На Украине призвали отменить в школах вручение медалей ради экономии бюджета

На Украине предложили отказаться от медалей для школьников ради экономии бюджета

Комитет Верховной рады Украины по образованию предложил отменить в школах вручение золотых и серебряных медалей, сообщила нардеп Наталья Пипа. Эту традицию она назвала «анахронизм», существующим только в постсоветских странах.

«Комитет образования рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей. <...> Таким образом, будут сэкономлены средства госбюджета», — написала Пипа в соцсетях.

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Она также отметила, что хотя количество медалей в последние годы растёт, общий уровень знаний выпускников снизился из-за пандемии коронавируса и военного конфликта. По словам нардепа, вместо медалей украинские школы могут отмечать успешных учеников собственными знаками отличиями.

Ранее Life.ru писал, что украинские преподаватели призвали на уроках истории в школах рассказывать ученикам о трудах идеологов украинского национализма. По данным местных средств массовой информации, в частности, эта просьба касалась лидера экстремистского объединения "Организация украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры.

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* Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Наталья Демьянова
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