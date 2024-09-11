Комитет Верховной рады Украины по образованию предложил отменить в школах вручение золотых и серебряных медалей, сообщила нардеп Наталья Пипа. Эту традицию она назвала «анахронизм», существующим только в постсоветских странах.

«Комитет образования рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей. <...> Таким образом, будут сэкономлены средства госбюджета», — написала Пипа в соцсетях.

Она также отметила, что хотя количество медалей в последние годы растёт, общий уровень знаний выпускников снизился из-за пандемии коронавируса и военного конфликта. По словам нардепа, вместо медалей украинские школы могут отмечать успешных учеников собственными знаками отличиями.

Ранее Life.ru писал, что украинские преподаватели призвали на уроках истории в школах рассказывать ученикам о трудах идеологов украинского национализма. По данным местных средств массовой информации, в частности, эта просьба касалась лидера экстремистского объединения "Организация украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры.