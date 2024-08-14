На Украине решили готовить бойцов для фронта со школьной скамьи

С сентября текущего года украинские школьники будут изучать обновлённый курс предмета "Защита Украины". Как передаёт в своём телеграм-канале местное издание "Страна.ua", на этих уроках старшеклассники будут учиться обращению с оружием, управлять беспилотными летательными аппаратами и изучать азы "информационной войны".

В посте говорится, что особенностью этого предмета является единое содержание для всех учащихся, независимо от пола. Также в сообщении показана программа для 10 и 11 классов школ в Незалежной, в которой перечислено то, что несовершеннолетние будут изучать.

Во время обучения будут подниматься вопросы, связанные с информационной войной, медицинской помощью, защитой гражданского населения в кризисных условиях, ознакомлением с основами управления и планирования, вооружением и военной техникой, стрелковой подготовкой и ориентированием на местности. В то же время в теоретической части будут рассматриваться такие темы, как "Роль НАТО", "Способы реализовать свой талант в обороне Украины" и "Что такое оборонное сознание".

"В практической — изучаются огнестрельное оружие, управление БПЛА, радиообмен, медицинская помощь и способы ведения боя", — указано в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что украинские преподаватели призвали на уроках истории в школах рассказывать ученикам о трудах идеологов украинского национализма. По данным местных средств массовой информации, в частности, эта просьба касалась лидера экстремистского объединения "Организация украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры.