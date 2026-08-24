Уже растащили? Зеленский заявил союзникам об исчерпании помощи на год из-за «особенностей» бюджета

Минобороны Украины по состоянию на август уже истратило выделенную на год финансовую помощь. Об этом на встрече с западными союзниками в Киеве заявил Владимир Зеленский. Он объяснил это «особенностями» формирования бюджета.

«Министерство обороны использовало те средства, которые были заложены в бюджет до конца этого года», — говорится в сообщении.

Из-за этого в финансировании появились «пробелы». По словам Зеленского, общий дефицит бюджета на текущий момент составляет 27 миллиардов долларов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что после начала российских ударов по черноморским портам объёмы грузоперевозок снизились в три-четыре раза. На данный момент на Украину прибывает всего по несколько судов в день.