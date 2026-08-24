Уже растащили? Зеленский заявил союзникам об исчерпании помощи на год из-за «особенностей» бюджета
Зеленский заявил союзникам, что МО уже потратило всю выделенную на год помощь
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Минобороны Украины по состоянию на август уже истратило выделенную на год финансовую помощь. Об этом на встрече с западными союзниками в Киеве заявил Владимир Зеленский. Он объяснил это «особенностями» формирования бюджета.
«Министерство обороны использовало те средства, которые были заложены в бюджет до конца этого года», — говорится в сообщении.
Из-за этого в финансировании появились «пробелы». По словам Зеленского, общий дефицит бюджета на текущий момент составляет 27 миллиардов долларов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что после начала российских ударов по черноморским портам объёмы грузоперевозок снизились в три-четыре раза. На данный момент на Украину прибывает всего по несколько судов в день.
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