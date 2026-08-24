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24 августа, 15:10

Уже растащили? Зеленский заявил союзникам об исчерпании помощи на год из-за «особенностей» бюджета

Зеленский заявил союзникам, что МО уже потратило всю выделенную на год помощь

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Минобороны Украины по состоянию на август уже истратило выделенную на год финансовую помощь. Об этом на встрече с западными союзниками в Киеве заявил Владимир Зеленский. Он объяснил это «особенностями» формирования бюджета.

«Министерство обороны использовало те средства, которые были заложены в бюджет до конца этого года», — говорится в сообщении.

Из-за этого в финансировании появились «пробелы». По словам Зеленского, общий дефицит бюджета на текущий момент составляет 27 миллиардов долларов.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что после начала российских ударов по черноморским портам объёмы грузоперевозок снизились в три-четыре раза. На данный момент на Украину прибывает всего по несколько судов в день.

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Матвей Константинов
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