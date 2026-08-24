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24 августа, 12:54

Бёрнэм пообещал Зеленскому помощь с «остановкой» запуска российских ракет

Энди Бёрнэм. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Энди Бёрнэм. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Великобритания будет работать над усилением украинской ПВО и поможет «остановить» запуск российских ракет. Об этом премьер-министр Соединённого королевства Энди Бёрнэм заявил в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. Политик утверждает, что «полон решимости работать вместе сильнее, чем когда-либо».

«Это означает не только противовоздушную оборону, но и остановку России от запуска своих ракет», — сказал Бёрнэм. Также лидер правительства призвал ввести новые санкции против РФ и уничтожать ракеты ещё до их запуска.

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Напомним, Энди Бёрнэм прибыл в Киев, где принял участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Украины. Помимо прочего, британский премьер посетил военное кладбище. Его сопровождал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Матвей Константинов
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