Бёрнэм пообещал Зеленскому помощь с «остановкой» запуска российских ракет

Великобритания будет работать над усилением украинской ПВО и поможет «остановить» запуск российских ракет. Об этом премьер-министр Соединённого королевства Энди Бёрнэм заявил в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. Политик утверждает, что «полон решимости работать вместе сильнее, чем когда-либо».

«Это означает не только противовоздушную оборону, но и остановку России от запуска своих ракет», — сказал Бёрнэм. Также лидер правительства призвал ввести новые санкции против РФ и уничтожать ракеты ещё до их запуска.

Напомним, Энди Бёрнэм прибыл в Киев, где принял участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Украины. Помимо прочего, британский премьер посетил военное кладбище. Его сопровождал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.