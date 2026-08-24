Невеста попросила премьера Британии не приходить на её свадьбу — и он согласился

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм исполнил необычную просьбу невесты и не стал появляться на её свадьбе, чтобы не испортить атмосферу торжества. Сара Бурвин выходила замуж в здании Heron House в Манчестере, где расположена северная штаб-квартира правительства и городской загс.

Ещё в июле девушка опубликовала в TikTok обращение к главе кабмина, которое набрало почти 1,5 млн просмотров. Она рассказала, что увидела по новостям, как вокруг здания появились полицейские кордоны, болларды и другие элементы охраны, которых раньше не было.

«Я планировала сделать красивые фотографии у загса, и немного переживаю, что всё это испортит вайб», — написала Бурвин, попросив Бёрнэма дать своей охране «часовой перерыв» в день свадьбы. В шутку она также предложила ему выступить диджеем на вечеринке.

В итоге премьер не пришёл на церемонию, которая состоялась в пятницу, 21 августа, но записал для Сары и её мужа Фреда видеообращение.

Бёрнэм поздравил молодожёнов. Видео © TikTok / sazburwin

«Спасибо большое за приглашение. Но, к сожалению, я выполняю вашу первоначальную просьбу не мешать — я записываю это, когда уже собираюсь покинуть Даунинг-стрит на весь день», — сказал Бёрнэм в ролике.

Он добавил, что не мог пропустить такой день без поздравления, и пожелал молодожёнам «сыграть пару хороших манчестерских хитов» за него, поскольку диджей-сет придётся отложить до другого раза.

На видео Сара эмоционально отреагировала на послание премьера: «О боже мой. Вот это парень! Я его обожаю!»

Напомним, Энди Бёрнэм открыл северную штаб-квартиру правительства в Манчестере в первые дни после вступления в должность премьер-министра, выполнив предвыборное обещание. Новый офис частично занимается политикой экономического роста по всей стране.