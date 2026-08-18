Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что Лондон не намерен отказываться от поддержки Киева после предупреждения России о последствиях поставок британских беспилотников.

«Мы не друзья только в хорошие времена. Мы будем рядом с Украиной в час нужды, и это не изменится», — заявил Бёрнэм.

По его словам, британская помощь направлена на то, чтобы Украина могла защищаться, а нынешнее правительство продолжает прежний курс Лондона на поддержку Киева.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору назвал применение Украиной британских беспилотников для ударов вглубь России «чудовищной ошибкой». По его мнению, такая помощь не изменит положение ВСУ, а действия Лондона противоречат обсуждениям возможной миротворческой миссии на Украине: Великобритания одновременно говорит о миротворцах и поставляет Киеву средства для атак по российской территории.