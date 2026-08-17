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Регион
17 августа, 02:51

Христофору назвал ошибкой применение британских дронов для атак на РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Использование Украиной британских беспилотников для ударов вглубь России стало ошибкой Лондона. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Британские беспилотники теперь будут использоваться Киевом для ударов по России. Чудовищная ошибка! Лондон пытается вытянуть за уши ВСУ, но это не поможет», — сказал он.

Христофору считает, что поставки дронов ставят под сомнение заявления Великобритании о возможном миротворческом контингенте на Украине. По его мнению, Лондон не может одновременно говорить о миротворцах и предоставлять Киеву средства для атак на российскую территорию.

Журналист также усомнился, что британская военная помощь изменит положение Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Ранее сообщалось, что Украина впервые применила британские беспилотники для ударов по объектам в глубине России. Дроны, среди которых была модель Nyan от компании Callen-Lenz из английского графства Уилтшир, применялись при атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле. Отставной маршал авиации Грег Бэгвелл считает, что использование британских аппаратов против России может подтолкнуть Москву к ответным шагам.

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Антон Голыбин
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