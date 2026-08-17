Использование Украиной британских беспилотников для ударов вглубь России стало ошибкой Лондона. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Британские беспилотники теперь будут использоваться Киевом для ударов по России. Чудовищная ошибка! Лондон пытается вытянуть за уши ВСУ, но это не поможет», — сказал он.

Христофору считает, что поставки дронов ставят под сомнение заявления Великобритании о возможном миротворческом контингенте на Украине. По его мнению, Лондон не может одновременно говорить о миротворцах и предоставлять Киеву средства для атак на российскую территорию.

Журналист также усомнился, что британская военная помощь изменит положение Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила британские беспилотники для ударов по объектам в глубине России. Дроны, среди которых была модель Nyan от компании Callen-Lenz из английского графства Уилтшир, применялись при атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле. Отставной маршал авиации Грег Бэгвелл считает, что использование британских аппаратов против России может подтолкнуть Москву к ответным шагам.