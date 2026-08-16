Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 07:47

Четыре ФАБ-500 накрыли гнездо украинских беспилотников в ДНР

ВКС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Доброполье

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные лётчики нанесли удар по пункту управления беспилотниками 15-й отдельной бригады особого назначения нацгвардии Украины. Как сообщили в Минобороны России, объект в Доброполье в Донецкой Народной Республике был поражён четырьмя авиабомбами ФАБ-500.

В ведомстве уточнили, что при ударе применялись фугасные бомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. Вместе с сообщением были опубликованы кадры поражения цели.

Новости СВО 16 августа: Освобождение Рыбальского и штурм Краматорска, Киев перебрасывает резервы в Конотоп, а Европа готовит свой план мира
Новости СВО 16 августа: Освобождение Рыбальского и штурм Краматорска, Киев перебрасывает резервы в Конотоп, а Европа готовит свой план мира

Напомним, ранее российская авиация ударила по местам временного размещения двух бригад ВСУ в Харьковской области. Под удар попали позиции 57-й отдельной мотопехотной бригады у Новоалександровки и 58-й отдельной мотопехотной бригады возле Новой Казачьей. Для поражения целей экипажи оперативно-тактической авиации также использовали бомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar