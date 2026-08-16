Четыре ФАБ-500 накрыли гнездо украинских беспилотников в ДНР
ВКС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Доброполье
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Российские военные лётчики нанесли удар по пункту управления беспилотниками 15-й отдельной бригады особого назначения нацгвардии Украины. Как сообщили в Минобороны России, объект в Доброполье в Донецкой Народной Республике был поражён четырьмя авиабомбами ФАБ-500.
В ведомстве уточнили, что при ударе применялись фугасные бомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. Вместе с сообщением были опубликованы кадры поражения цели.
Напомним, ранее российская авиация ударила по местам временного размещения двух бригад ВСУ в Харьковской области. Под удар попали позиции 57-й отдельной мотопехотной бригады у Новоалександровки и 58-й отдельной мотопехотной бригады возле Новой Казачьей. Для поражения целей экипажи оперативно-тактической авиации также использовали бомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.
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