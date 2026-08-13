ФАБ-500 заглянули на огонёк к двум бригадам ВСУ в Харьковской области

Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав данные объективного контроля.

ВКС России отработали по подразделениям противника в Харьковской области. Видео © Минобороны России

Под удар попали позиции 57-й отдельной мотопехотной бригады возле Новоалександровки и 58-й отдельной мотопехотной бригады в районе Новой Казачьей. Для поражения целей экипажи оперативно-тактической авиации применили авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. В военном ведомстве заявили, что все намеченные объекты были поражены.

Также Армия России 13 августа нанесла удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Под поражение также попали склады ударных беспилотников, логистические центры, цеха сборки дронов и места хранения комплектующих. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.