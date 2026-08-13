Российские войска нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и складам ударных дронов
Cводка от 13 августа: ВС РФ поразили места хранения ударных дронов ВСУ
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска поразили используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места хранения ударных беспилотников. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
Под поражение также попали логистические центры, цеха сборки беспилотников и места хранения комплектующих к ним.
Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.
По данным Минобороны, всего поражение было нанесено целям в 149 районах.
Ранее военное ведомство сообщило об ударе по пункту управления ВМС Украины в Рени (Одесская область). Также была поражена инфраструктура в порту Измаила.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.