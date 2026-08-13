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13 августа, 09:23

Российские войска нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и складам ударных дронов

Cводка от 13 августа: ВС РФ поразили места хранения ударных дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска поразили используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места хранения ударных беспилотников. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Под поражение также попали логистические центры, цеха сборки беспилотников и места хранения комплектующих к ним.

Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

По данным Минобороны, всего поражение было нанесено целям в 149 районах.

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Ранее военное ведомство сообщило об ударе по пункту управления ВМС Украины в Рени (Одесская область). Также была поражена инфраструктура в порту Измаила.

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Никита Никонов
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