ВС РФ нанесли удар по логистическому объекту в Павлограде
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Павлограде Днепропетровской области поражён объект местной логистической компании. Об этом сообщает паблик «Днепровский меридиан».
Прилёт по объекту логистики в Павлограде. Видео © Telegram / Днепровский меридиан
На снятых горожанами кадрах видно, как в небо поднимается чёрный дым.
Также сегодня российские военные нанесли удары по порту Измаила в Одесской области. Поражены пункт временной дислокации украинского подразделения и объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов.
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