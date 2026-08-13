Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 13:39

ВС РФ нанесли удар по логистическому объекту в Павлограде

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Павлограде Днепропетровской области поражён объект местной логистической компании. Об этом сообщает паблик «Днепровский меридиан».

Прилёт по объекту логистики в Павлограде. Видео © Telegram / Днепровский меридиан

На снятых горожанами кадрах видно, как в небо поднимается чёрный дым.

Российские войска нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и складам ударных дронов
Российские войска нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и складам ударных дронов

Также сегодня российские военные нанесли удары по порту Измаила в Одесской области. Поражены пункт временной дислокации украинского подразделения и объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar