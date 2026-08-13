ВС РФ нанесли удар по логистическому объекту в Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области поражён объект местной логистической компании. Об этом сообщает паблик «Днепровский меридиан».

Прилёт по объекту логистики в Павлограде. Видео © Telegram / Днепровский меридиан

На снятых горожанами кадрах видно, как в небо поднимается чёрный дым.

Также сегодня российские военные нанесли удары по порту Измаила в Одесской области. Поражены пункт временной дислокации украинского подразделения и объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов.