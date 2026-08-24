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24 августа, 09:08

Бёрнэм приехал в Киев вместе с Залужным и посетил военное кладбище

Бёрнэм возлагает цветы на могилу ВСУ. Обложка © ТАСС / АР

Бёрнэм возлагает цветы на могилу ВСУ. Обложка © ТАСС / АР

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм прибыл в Киев, где появился вместе с послом Украины в Лондоне Валерием Залужным. О сопровождении британского политика бывшим главкомом ВСУ сообщает украинское издание УНИАН.

Бёрнэм и Залужный присоединились к делегациям нескольких европейских стран на церемонии памяти погибших украинских военнослужащих. Поездка стала первым зарубежным визитом Бёрнэма после вступления в должность главы британского правительства 20 июля. В Киев он приехал на празднование 35-летия независимости Украины.

В программе премьера значатся переговоры с Владимиром Зеленским и участие во встрече так называемой «коалиции желающих». Бёрнэм также намерен объявить о передаче Киеву закрытой информации о британских компонентах дальнобойных ракет SCALP. Эти данные планируется использовать для организации сборки боеприпасов на украинской территории.

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Напомним, президенты, главы правительств и представители Евросоюза прибыли в Киев на День независимости Украины. Глава украинского МИД Андрей Сибига лично встретил на вокзале президентов Молдавии и Эстонии Маю Санду и Алара Кариса, премьер-министра Люксембурга Люка Фридена, а также председателя Евросовета Антониу Кошту. Украина отмечает День независимости 24 августа. В 2026 году исполнилось 35 лет со дня принятия Верховной радой акта о провозглашении независимости республики.

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Татьяна Миссуми
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