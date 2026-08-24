Лидеры Британии, Молдавии и ЕС прибыли в Киев на День независимости Украины

Президенты, главы правительств и представители Евросоюза прибыли в Киев на День независимости Украины. Об этом сообщил в соцсети X глава украинского МИД Андрей Сибига и опубликовал кадры встречи политиков прямо у поезда.

Приезд политиков из ЕС в Киев. Фото © Х / Андрей Сибига

Приезд политиков из ЕС в Киев. Фото © Х / Андрей Сибига

На вокзале он встретил президентов Молдавии и Эстонии Маю Санду и Алара Кариса, премьер-министра Люксембурга Люка Фридена, а также председателя Евросовета Антониу Кошту. В украинскую столицу также приехал премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность 20 июля. Британский политик планирует встретиться с Владимиром Зеленским и провести заседание так называемой «коалиции желающих». В переговорах примут участие и другие зарубежные лидеры.

«Для Украины независимость — это не абстрактная идея. Мы защищали её, несмотря на все трудности. В такие времена народы осознают, насколько важно иметь союзников на своей стороне. И сегодня мы точно знаем, кто является нашими настоящими друзьями», — написал Сибига.

Украина отмечает День независимости 24 августа. В 2026 году исполнилось 35 лет со дня принятия Верховной радой акта о провозглашении независимости республики.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду, что Белоруссия и Украина со временем вернутся к взаимовыгодному сотрудничеству, несмотря на нынешние геополитические потрясения. С таким заявленим он обратился к украинцам в День независимости страны.