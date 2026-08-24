«Беларусь всегда открыта»: Лукашенко обратился к украинцам в День независимости

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду, что Белоруссия и Украина со временем вернутся к взаимовыгодному сотрудничеству, несмотря на нынешние геополитические потрясения. Об этом говорится в поздравлении украинскому народу с 35-летием независимости.

Лукашенко напомнил, что два народа объединяют многовековые традиции, общая история, победы и пережитые испытания. По его мнению, будущие поколения смогут сохранить дружеские и родственные связи, а отношения Минска и Киева вновь будут строиться на доверии, уважении и равноправии.

«Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями», — подчеркнул Лукашенко.

В завершение он пожелал гражданам Украины здоровья и благополучия, а стране — мира и счастья.

Ранее Life.ru писал, что Минск поддерживал контакты с представителями Киева. Тогда белорусская сторона заявляла о необходимости договариваться и не допускать дальнейшего обострения отношений между соседними странами. По словам Лукашенко, Украина пыталась втянуть Белоруссию в войну.