Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 05:15

«Беларусь всегда открыта»: Лукашенко обратился к украинцам в День независимости

Лукашенко в поздравлении выразил надежду на восстановление связей с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду, что Белоруссия и Украина со временем вернутся к взаимовыгодному сотрудничеству, несмотря на нынешние геополитические потрясения. Об этом говорится в поздравлении украинскому народу с 35-летием независимости.

Лукашенко напомнил, что два народа объединяют многовековые традиции, общая история, победы и пережитые испытания. По его мнению, будущие поколения смогут сохранить дружеские и родственные связи, а отношения Минска и Киева вновь будут строиться на доверии, уважении и равноправии.

«Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями», — подчеркнул Лукашенко.

В завершение он пожелал гражданам Украины здоровья и благополучия, а стране — мира и счастья.

Теперь официально: Зеленский просит генпрокурора Украины завести дело на Лукашенко
Теперь официально: Зеленский просит генпрокурора Украины завести дело на Лукашенко

Ранее Life.ru писал, что Минск поддерживал контакты с представителями Киева. Тогда белорусская сторона заявляла о необходимости договариваться и не допускать дальнейшего обострения отношений между соседними странами. По словам Лукашенко, Украина пыталась втянуть Белоруссию в войну.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar