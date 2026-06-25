Лукашенко встречался с людьми Зеленского. Обсуждались угрозы Минску
Лукашенко рассказал о встрече с посланниками угрожающего Белоруссии Зеленского
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности контактов с представителями киевского режима. Белорусский лидер рассказал, что недавно провёл с ними встречу, на которой передал им прямое предупреждение для Владимира Зеленского.
«Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и ещё втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — заявил белорусский лидер во время общения с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Лукашенко подчеркнул, что ответная реакция последовала. В Киеве заверили, что осознают серьёзность ситуации. Белорусский руководитель отметил, что сторонам необходимо договариваться, причём делать это основательно.
Напомним, ситуация на южной границе Белоруссии обострилась и власти республики вынуждены держать её на контроле на фоне ультимативных требований Зеленского, который дал Минску неделю на демонтаж неких ретрансляторов и другой техники у границы. Впрочем, Александр Лукашенко заверил жителей Гомельской области, что им нечего бояться. Также готовится контакт белорусского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения этой ситуации.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.