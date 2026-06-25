Лукашенко встречался с людьми Зеленского. Обсуждались угрозы Минску

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности контактов с представителями киевского режима. Белорусский лидер рассказал, что недавно провёл с ними встречу, на которой передал им прямое предупреждение для Владимира Зеленского.

«Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и ещё втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — заявил белорусский лидер во время общения с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.