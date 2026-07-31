Теперь официально: Зеленский просит генпрокурора Украины завести дело на Лукашенко

Офис генерального прокурора Украины подтвердил, что получил обращение с требованием запустить уголовное преследование в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. С соответствующим запросом выступила администрация Владимира Зеленского, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Руководитель управления информационной политики и коммуникаций подтвердила получение бумаг. При этом она подчеркнула, что по состоянию на текущий момент никакого производства на основании данного ходатайства зарегистрировано не было.

Напомним, что 28 июля об этом сообщало агентство Reuters. Запрос якобы был инициирован после оппозиционного «Форума демократических сил Беларуссии». Именно представители этой организации ещё в мае направили Зеленскому письмо с призывом привлечь Александра Лукашенко к ответственности, обвинив его в соучастии в боевых действиях и вывозе украинских детей. Сейчас эту информацию официально подтвердили со стороны украинских властей.