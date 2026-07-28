Офис Зеленского попросил генпрокурора Украины возбудить дело против Лукашенко

Офис Владимира Зеленского предложил генпрокурору рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против президента Беларуссии Александра Лукашенко. Об этом сообщило агентство Reuters.

Поводом для такого шага послужило обращение оппозиционного «Форума демократических сил Беларуссии». Ещё в мае его представители направили Зеленскому письмо с призывом привлечь лидера республики к ответственности якобы за военные преступления и государственный террор.

Форум обвинил Лукашенко в «соучастии в боевых действиях и принудительном перемещении украинских детей». Речь идёт как минимум о 2 442 несовершеннолетних, вывезенных в Белоруссию. Сам Лукашенко ещё в 2023 году заявлял, что республика временно приняла детей для реабилитации от военных травм.

Канцелярия Зеленского отреагировала на запрос оппозиционеров, обратившись к генпрокурору с просьбой изучить перспективу уголовного преследования. При этом Reuters отмечает, что реальных шансов на то, что Лукашенко когда-либо предстанет перед украинским судом, на сегодняшний день не существует. Однако выдвижение официальных обвинений может стать рычагом для Киева и белорусской оппозиции в попытках убедить Запад не ослаблять санкционное и политическое давление.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Минск обязан прекратить поддержку Москвы для реальной деэскалации между Украиной и Белоруссией. По его словам, на уровне военных и разведок белорусской стороне уже передавались соответствующие сигналы. Зеленский подчеркнул, что Александр Лукашенко должен демонстрировать деэскалацию не просто словами, назвав его извинения неработающими после начала боевых действий.