Попытки Владимира Зеленского спровоцировать Белоруссию способны обернуться разгромом украинской армии.

Такое мнение высказал бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, угрозы и ультиматумы в адрес соседнего государства могут привести к прямому столкновению. «Ну и всё, Киеву конец, ведь фронт удерживать просто некем», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что у украинского руководства уже испортились отношения с Польшей. Противостояние ещё с одной соседней страной способно окончательно подорвать оборону.

Соскин также добавил, что подобные агрессивные шаги не останутся без реакции Москвы. В Киеве, по его мнению, забывают об этом, «хотя проблем с Россией и без того достаточно».

Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко, утверждая, что Киев якобы готов нанести удар, если Минск откажется принимать его условия. За день до этого киевский главарь заявлял о готовности самостоятельно убрать некие установки, которые, по его версии, корректируют огонь.

Скандальные высказывания прозвучали после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Лукашенко назвал случившееся открытым фашизмом и заявил, что ждет ответа от украинской стороны.