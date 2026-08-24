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24 августа, 05:24

Турция ожидает возобновления переговоров по Украине до конца года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sener Dagasan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sener Dagasan

Турция надеется, что переговоры по Украине возобновятся до конца этого года. При этом пока точных дат нет. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в турецком правительстве.

«Анкара сохраняет ожидания относительно возобновления контактов и готова поддерживать дипломатические усилия по этому вопросу. Мы рассчитываем, что переговорный процесс по Украине возобновится до конца года», — заявил собеседник агентства.

В Турции подчёркивают, что готовы помогать с переговорами и поддерживать дипломатические усилия.

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Ранее, 19 августа, помощник президента России Владимир Мединский говорил, что новые встречи в Стамбуле возможны, но всё зависит от обстоятельств. А 22 августа Владимир Путин заявил, что Россия не против мирного диалога, но только с учётом реальной ситуации на фронте.

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Наталья Афонина
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