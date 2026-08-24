Турция ожидает возобновления переговоров по Украине до конца года

Турция надеется, что переговоры по Украине возобновятся до конца этого года. При этом пока точных дат нет. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в турецком правительстве.

«Анкара сохраняет ожидания относительно возобновления контактов и готова поддерживать дипломатические усилия по этому вопросу. Мы рассчитываем, что переговорный процесс по Украине возобновится до конца года», — заявил собеседник агентства.

В Турции подчёркивают, что готовы помогать с переговорами и поддерживать дипломатические усилия.