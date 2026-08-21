Кандидат в генсеки ООН Баки призвала Россию и Украину начать переговоры

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки призвала Россию и Украину начать прямые переговоры. Встречу следует провести на площадке всемирной организации, заявила дипломат во время интерактивного диалога в ООН.

Баки назвала переговоры единственным способом найти выход из конфликта. По её мнению, ООН должна собрать представителей Москвы и Киева за одним столом и предоставить им возможность обсудить урегулирование.

«Я вновь считаю, что Россия и Украина должны сесть вместе в ООН и поговорить», — сказала Баки.

Дипломат также заявила, что в случае избрания генеральным секретарём ООН намерена сохранять нейтралитет. Она считает, что глава организации должен выслушивать позиции обеих сторон и не поддерживать ни одну из них.

Для итогового урегулирования России и Украине придётся пойти на определённые уступки, добавила Баки. Сторонам также следует оставить прежние разногласия и сосредоточиться на поиске решения.

Ивонн Баки ранее представляла Эквадор в качестве посла в США и Франции. Сейчас она претендует на должность генерального секретаря ООН.

Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил о готовности Киева обсуждать урегулирование с Москвой и Вашингтоном. Он призвал не прекращать дипломатические контакты. По его мнению, отказ от переговоров стал бы ошибкой и создал дополнительные риски для Украины. Кислица также допустил прямой разговор с российской стороной при участии США. Киев, как утверждал чиновник, намерен использовать такие встречи для изложения своих аргументов.