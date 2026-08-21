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Регион
20 августа, 21:26

Кандидат в генсеки ООН Баки призвала Россию и Украину начать переговоры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки призвала Россию и Украину начать прямые переговоры. Встречу следует провести на площадке всемирной организации, заявила дипломат во время интерактивного диалога в ООН.

Баки назвала переговоры единственным способом найти выход из конфликта. По её мнению, ООН должна собрать представителей Москвы и Киева за одним столом и предоставить им возможность обсудить урегулирование.

«Я вновь считаю, что Россия и Украина должны сесть вместе в ООН и поговорить», — сказала Баки.

Дипломат также заявила, что в случае избрания генеральным секретарём ООН намерена сохранять нейтралитет. Она считает, что глава организации должен выслушивать позиции обеих сторон и не поддерживать ни одну из них.

Для итогового урегулирования России и Украине придётся пойти на определённые уступки, добавила Баки. Сторонам также следует оставить прежние разногласия и сосредоточиться на поиске решения.

Ивонн Баки ранее представляла Эквадор в качестве посла в США и Франции. Сейчас она претендует на должность генерального секретаря ООН.

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Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил о готовности Киева обсуждать урегулирование с Москвой и Вашингтоном. Он призвал не прекращать дипломатические контакты. По его мнению, отказ от переговоров стал бы ошибкой и создал дополнительные риски для Украины. Кислица также допустил прямой разговор с российской стороной при участии США. Киев, как утверждал чиновник, намерен использовать такие встречи для изложения своих аргументов.

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Антон Голыбин
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