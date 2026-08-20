В офисе Зеленского призвали не отказываться от переговоров, чтобы в мире не прислушались к России

Киев готов сесть за стол переговоров и обсуждать урегулирование с Вашингтоном и Москвой. С таким утверждением выступил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица в беседе с «Укринформом».

По словам чиновника, дипломатия не должна останавливаться ни при каких условиях, а прекращать переговорный процесс было бы ошибкой и несло бы угрозу. Он предупредил, что отказ от диалога приведёт лишь к тому, что в мире станут прислушиваться к «российской пропаганде».

«Мы готовы садиться за стол переговоров, готовы слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать наши аргументы», — сказал Кислица.

До этого глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что диалог России и США по Украине дошёл до момента, когда пора двигаться вперёд. По его оценке, стороны уже прошли этап эмоциональных споров и теперь должны искать реалистичные позиции. Встречу в Анкоридже сенатор назвал удачной с точки зрения налаживания контактов. Он также подчеркнул, что настало время переходить от ожиданий к практической работе.