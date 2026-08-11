«Все возможности»: Посланник Трампа оценил шансы РФ урегулировать конфликт на Украине
Посланник Трампа Кук: Россия может урегулировать конфликт на Украине
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У России есть возможность добиться урегулирования конфликта на Украине, а США готовы этому содействовать, заявил посланник Дональда Трампа на ПМЭФ Родни Мимс Кук-младший. Свою оценку он дал в интервью «Ленте.ру».
«У России есть все возможности достичь урегулирования, а мы готовы этому поспособствовать», — подчеркнул Кук.
По его словам, украинский конфликт стал тяжёлым бременем для всего мира и требует завершения. Американский представитель подчеркнул необходимость поиска пути к урегулированию.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон намерен в ближайшие недели попытаться возобновить переговоры России и Украины. По его словам, США готовы содействовать диалогу, однако позиции сторон пока разделяют серьёзные противоречия.
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