Галузин: Москва не отказывается от конструктивных переговоров по Украине

Москва не исключает возобновления переговоров по украинскому урегулированию, однако появление новых предложений о проведении таких контактов зависит не от российской стороны. Как заявил «Известиям» заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, Киев прерывал переговорный процесс.

По словам дипломата, Россия сохраняет готовность рассматривать инициативы, если они носят конструктивный характер, включая варианты организации переговорного процесса. При этом он напомнил, что диалог был прекращён Киевом, который впоследствии закрепил отказ от переговоров на законодательном уровне. Пока же главным практическим вопросом остаётся поиск страны, способной принять возможную встречу. Государства Персидского залива, которые ранее назывались в числе вероятных площадок, сейчас фактически выпали из обсуждения.

«Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты. Это украинская сторона их прерывала и даже сама себе их запрещала. Мы же никогда не отказывались от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов. Поступят ли такие идеи? Это зависит не от нас», — сказал он.

На этом фоне о готовности содействовать дипломатическим усилиям вновь заявила Швейцария. Внешнеполитическое ведомство страны сообщило, что Берн поддерживает контакты со всеми сторонами и по-прежнему открыт для организации переговоров, направленных на достижение устойчивого мира. Однако этот вариант российская сторона не рассматривает.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и главарь киевского руководства Владимир Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта на Украине, однако это потребует уступок с обеих сторон. Он также подчеркнул, что во время встречи с экс-комиком говорил ему о необходимости закончить войну. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели попытается возобновить переговоры между Россией и Украиной. Глава Белого дома поручил ему и американским переговорщикам способствовать достижению соглашения, если для этого появится возможность.