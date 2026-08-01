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Регион
1 августа, 07:57

Рубио: Трамп приказал подтолкнуть Россию и Украину к заключению соглашения

Обложка © Gettyimages / Roberto Schmidt

Обложка © Gettyimages / Roberto Schmidt

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели попытается возобновить переговоры между Россией и Украиной. По его словам, такой приказ отдал американский лидер Дональд Трамп.

Рубио утверждает, что глава Белого дома поручил ему и американским переговорщикам способствовать достижению соглашения, если для этого появится возможность.

Дипломат отметил, что в настоящее время переговорный процесс столкнулся с серьезными разногласиями. Стороны, по его словам, уперлись в «жёсткие красные линии».

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Напомним, Владимир Зеленский недавно посетил США, где встретился с Трампом. А в ближайшее время, по словам президента Штатов, его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер впервые приедут на Украину.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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