Рубио: Трамп приказал подтолкнуть Россию и Украину к заключению соглашения

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели попытается возобновить переговоры между Россией и Украиной. По его словам, такой приказ отдал американский лидер Дональд Трамп.

Рубио утверждает, что глава Белого дома поручил ему и американским переговорщикам способствовать достижению соглашения, если для этого появится возможность.

Дипломат отметил, что в настоящее время переговорный процесс столкнулся с серьезными разногласиями. Стороны, по его словам, уперлись в «жёсткие красные линии».

Напомним, Владимир Зеленский недавно посетил США, где встретился с Трампом. А в ближайшее время, по словам президента Штатов, его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер впервые приедут на Украину.