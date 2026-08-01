Рубио: Трамп приказал подтолкнуть Россию и Украину к заключению соглашения
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели попытается возобновить переговоры между Россией и Украиной. По его словам, такой приказ отдал американский лидер Дональд Трамп.
Рубио утверждает, что глава Белого дома поручил ему и американским переговорщикам способствовать достижению соглашения, если для этого появится возможность.
Дипломат отметил, что в настоящее время переговорный процесс столкнулся с серьезными разногласиями. Стороны, по его словам, уперлись в «жёсткие красные линии».
Напомним, Владимир Зеленский недавно посетил США, где встретился с Трампом. А в ближайшее время, по словам президента Штатов, его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер впервые приедут на Украину.
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