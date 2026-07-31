Дипломатический тур: В Госдуме ожидают визит команды Трампа в Москву после Киева

Визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев предварительно назначен на вторую половину августа. Поездка поможет Вашингтону прояснить возможные пути урегулирования украинского конфликта. Об этом «Газете.ru» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам парламентария, Трамп направляет переговорщиков для оценки ситуации и понимания, в каком направлении Америка может двигаться в этом вопросе. Скорее всего, после встречи в Киеве представители через некоторое время прибудут в Москву, чтобы выстроить диалог с учётом позиции России.

Москва, в свою очередь, хотела бы, чтобы визит способствовал завершению противостояния на Украине, добавил Чепа.

Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил, что Уиткофф и Кушнер скоро впервые посетят Украину. По словам главы Белого дома, сейчас основное внимание его администрации сосредоточено на поиске путей урегулирования конфликта на Украине.