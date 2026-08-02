Рубио анонсировал попытку возобновить переговоры по Украине

Администрация США в ближайшие недели предпримет шаги, чтобы понять, возможно ли вернуть стороны украинского конфликта к переговорному процессу. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что Вашингтон намерен продолжать дипломатические усилия.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, президент Дональд Трамп считает, что Соединённые Штаты способны сыграть важную роль в поиске путей урегулирования конфликта. Именно поэтому американская сторона намерена продолжить работу в этом направлении.

«Президент в полной мере дал понять, что США могут сыграть роль в прекращении этой войны. Мы будем и дальше стремиться к этому», – заявил Рубио в интервью Fox News.

Он добавил, что Вашингтон всегда готов участвовать в конструктивном диалоге. По словам госсекретаря, в ближайшие недели США предпримут ряд дипломатических шагов, чтобы оценить перспективы возобновления переговоров между Москвой и Киевом и возможности прекращения конфликта.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по его мнению, заинтересованы в заключении соглашения, однако для этого обеим сторонам придётся пойти на уступки. По словам Трампа, во время встречи с Зеленским он также призвал как можно скорее искать пути завершения конфликта.