Трамп оптимистично смотрит на возможность мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп оптимистично оценивает возможность мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам американского чиновника, Трамп и его команда готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами. Собеседник издания отметил, что президент США положительно оценивает перспективы заключения мирной сделки.

The Wall Street Journal также пишет, что Трамп говорил президенту России Владимиру Путину о своем желании добиться завершения конфликта.

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединённые Штаты. По словам украинского лидера, в его расписании запланированы переговоры с Дональдом Трампом, американской командой президента, а также с теми, кто способен помочь Украине в обороне. Главным вопросом Зеленский назвал противоракетное направление и стратегическое взаимодействие с США.