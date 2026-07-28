Трамп оптимистично смотрит на возможность мирной сделки по Украине
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Президент США Дональд Трамп оптимистично оценивает возможность мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.
По словам американского чиновника, Трамп и его команда готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами. Собеседник издания отметил, что президент США положительно оценивает перспективы заключения мирной сделки.
The Wall Street Journal также пишет, что Трамп говорил президенту России Владимиру Путину о своем желании добиться завершения конфликта.
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединённые Штаты. По словам украинского лидера, в его расписании запланированы переговоры с Дональдом Трампом, американской командой президента, а также с теми, кто способен помочь Украине в обороне. Главным вопросом Зеленский назвал противоракетное направление и стратегическое взаимодействие с США.
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