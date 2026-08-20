Российско-американский диалог по украинскому урегулированию вступает в фазу, когда необходимо думать о продвижении вперёд. Стороны уже преодолели этап эмоциональных споров, и теперь настало время поиска реалистичных позиций, сообщил «Газете.ru» глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор высоко оценил состоявшуюся ранее встречу в Анкоридже, назвав её «прекрасной» с точки зрения налаживания контактов и понимания пределов достижимого. При этом он указал, что сейчас пора переходить от ожиданий к практической работе.

Карасин также отметил, что Киев «явно нервничает» из-за системных неудач ВСУ на линии фронта, а внутри Украины нарастает дискуссия о дальнейших шагах в конфликте.

Он призвал сосредоточиться на сопоставлении реальных предложений сторон, отсекая «искусственную буффонаду» — информационный шум, рассчитанный на публичный эффект. При этом сенатор подчеркнул, что любые контакты с США и ЕС целесообразны, даже несмотря на критическое отношение Москвы к позиции европейцев.

«В этом смысле любые международные контакты с партнёрами, с Соединёнными Штатами, с даже с Европейским союзом, который, как известно, стоит за всей этой авантюрой, связанной с киевским режимом, с его русофобией, с его неонацизмом и так далее, они, безусловно, нужны и целесообразны», — заключил сенатор.

Ранее председатель Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младший во время ПМЭФ-2026 вёл непубличные переговоры с представителями Кремля, выполняя «тихую» дипломатическую миссию. Ему выдали диппаспорт и провели инструктаж, на форуме его сопровождала охрана, а среди его собеседников был советник президента РФ Антон Кобяков.