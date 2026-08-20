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20 августа, 08:26

В Европе раскрыли, без какого шага Киева переговоры с Россией не возобновятся

Финский политик Мема назвал отказ Украины от НАТО условием для переговоров с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Отказ Украины от идеи вступить в НАТО может стать отправной точкой для переговоров с Россией. Об этом написал в соцсети X финский политик из партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Приостановка процесса вступления Украины в НАТО является основой для любых возможных мирных переговоров. Диалог невозможен без учёта этого фундаментального предварительного условия», — написал он.

В июле генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Украины сейчас нет шансов присоединиться к организации. Он пояснил, что Соединённые Штаты, Германия и ряд других членов альянса продолжают возражать против её вступления.

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Вероника Бакумченко
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