Отказ Украины от идеи вступить в НАТО может стать отправной точкой для переговоров с Россией. Об этом написал в соцсети X финский политик из партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Приостановка процесса вступления Украины в НАТО является основой для любых возможных мирных переговоров. Диалог невозможен без учёта этого фундаментального предварительного условия», — написал он.

В июле генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Украины сейчас нет шансов присоединиться к организации. Он пояснил, что Соединённые Штаты, Германия и ряд других членов альянса продолжают возражать против её вступления.

Ранее политолог увидел в словах Валерия Залужного признаки скорого «конца» НАТО. Посол Украины в Лондоне признал, что страна никогда не станет частью альянса и ещё долго не догонит Россию в военной сфере. Эксперт отметил, что Залужный теперь говорит как представитель английского истеблишмента, а его слова связаны с противостоянием Европы и администрации президента США.