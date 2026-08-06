Залужный признал, что Россия нашла ответ на все новейшие разработки ВСУ

Россия смогла адаптироваться к новым военным технологиям Украины, а Киев столкнулся с исчерпанием собственных возможностей для дальнейших нововведений. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на встрече украинских дипломатов в Киеве.

По словам бывшего главкома ВСУ, украинская сторона за время конфликта использовала широкий набор вооружений и подходов, однако Москва смогла найти способы противодействия им.

«В 2026 году мы применили почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс этих нововведений оказался исчерпан, а Россия на всё это нашла противодействие», – заявил Залужный.

Он также прокомментировал свои прежние слова о невозможности скорого вступления Украины в НАТО и отставании от России в военно-технической сфере. По словам дипломата, его позиция по альянсу остаётся прежней, однако современная военная ситуация требует пересмотра подходов.

«Перед вами человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью разработал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актах. Я нажил столько врагов, что вы даже представить себе не можете. Я – за НАТО», – сказал Залужный.

Посол отметил, что Североатлантическому альянсу необходимо переходить к новым стандартам и рассмотреть создание другой модели военного объединения с территориальной привязкой в Европе.

Ранее Life.ru писал, что Валерий Залужный заявил о превосходстве России в ряде направлений оборонно-промышленного комплекса. По словам посла, Украине потребуется около 12 лет, чтобы приблизиться хотя бы к половине российского уровня в военной сфере. Также он раскритиковал нынешние подходы НАТО и заявил о необходимости обновления военных доктрин.