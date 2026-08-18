FT раскрыла «тихие» переговоры представителя Трампа с Кремлём на ПМЭФ

Председатель Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младший во время поездки на ПМЭФ-2026 проводил переговоры с представителями Кремля в рамках «тихой» дипломатической миссии. В Вашингтоне рассчитывали, что подобные неформальные контакты помогут сдвинуть с места диалог по украинскому конфликту, пишет Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Перед визитом в Россию Куку выдали дипломатический паспорт и провели подробные инструктажи. На Петербургском международном экономическом форуме его сопровождала дипломатическая охрана, а среди российских чиновников, с которыми он встречался, FT называет советника президента РФ Антона Кобякова.

При этом публично поездка подавалась прежде всего как культурная миссия. Госсекретарь США Марко Рубио в июне говорил, что ему ничего не известно об американской делегации в Петербурге, однако источники газеты утверждают, что в Вашингтоне видели в Куке возможный дополнительный канал связи с Москвой.

Сам американский чиновник не стал раскрывать содержание встреч и не ответил, поручал ли ему Дональд Трамп вести подобные контакты. На вопрос о возможном новом визите Кук заявил: «Запросов много. Мы сейчас над этим работаем».

Во время ПМЭФ Кук публично передал президенту Владимиру Путину привет от Трампа и заявил, что у двух столиц есть «много идей» для обсуждения. Российский лидер в ответ попросил передать привет американскому президенту и использовал хоккейную метафору о «шайбе». Позже Кук рассказал FT, что действительно достал шайбу и положил её на стол в Овальном кабинете.

В Белом доме газете заявили, что США продолжают поддерживать контакты с обеими сторонами в поисках завершения конфликта. Официально же целью поездки Кука по-прежнему называют развитие культурных связей между Россией и США.