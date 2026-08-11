«Ответная шайба» для Трампа: Путин передал символический подарок президенту США

Президент России Владимир Путин попросил посланника американского лидера Дональда Трампа Родни Мимса Кука-младшего передать главе Белого дома символическую «ответную шайбу». Об этом представитель США рассказал «Ленте.ру».

«Путин был очень любезен. Он также доверил мне символичное послание для Трампа, попросив передать ему «ответную шайбу», — отметил Кук.

Через неделю американский посланник положил настоящую хоккейную шайбу на стол Трампа. По его словам, подарок понравился президенту США.

Напомним, на ПМЭФ Кук передал Путину привет от Трампа, после чего российский лидер попросил отправить американскому коллеге «ответную шайбу». Представитель США стал первым за несколько лет официальным посланником Вашингтона на форуме.