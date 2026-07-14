Трамп высоко оценил подаренную Путиным хоккейную шайбу

Президент США Дональд Трамп с интересом воспринял необычный подарок от российского лидера Владимира Путина – хоккейную шайбу. По словам американского продюсера Стивена Мао, глава Белого дома высоко оценил этот жест.

В интервью ТАСС президент кинокомпании Studio Mao рассказал, что подарок Трампу передал председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший после поездки на Петербургский международный экономический форум. По словам Мао, Кук-младший встретился с Трампом примерно через неделю после возвращения из России и передал ему шайбу от российского президента.

«Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест», – рассказал продюсер.

Он отметил, что после этого между лидерами России и США состоялся продолжительный телефонный разговор, который длился более полутора часов. Стороны обсуждали двусторонние контакты и переговорный процесс.

Мао выразил надежду, что такие контакты смогут способствовать дальнейшему развитию диалога между странами. По его мнению, передача подарка стала одним из позитивных сигналов в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Это очень хороший старт, и есть основания для осторожного оптимизма, что Родни вместе с президентом смогут способствовать продвижению мирного процесса», – заявил продюсер.

Он также подчеркнул, что Кук-младший пользуется доверием американского лидера и, как считает Мао, вызывает уважение у российской стороны. По мнению продюсера, его роль в дальнейшем может выйти за рамки культурных проектов и стать более заметной.

Ранее Life.ru писал, что США продолжают наращивать поддержку Украины на фоне дипломатических контактов с Москвой. Эксперты отмечают, что Вашингтон одновременно участвует в переговорах и расширяет военную помощь Киеву.