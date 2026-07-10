Юнашев раскрыл неочевидную цель телефонных разговоров Путина и Трампа

Телефонные разговоры президентов России и США нужны прежде всего для поддержания личного контакта, оценки позиций друг друга и сверки подходов по ключевым вопросам. Такое мнение выразил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«Цель телефонных разговоров Путина и Трампа — скорее в поддержании контактов лидеров, в прощупывании настроений друг друга и в сверке часов. Почти всю фактическую информацию, которую они озвучивают друг другу, они уже получили от собственных сотрудников», — отметил журналист.

По его словам, Путин ещё до последнего разговора был подробно проинформирован обо всех итогах саммита НАТО, включая детали, которые не выносились в публичное поле. При этом Трамп, считает журналист, также располагал актуальной информацией о ситуации, в том числе после публикации Кремлём кадров совещания Владимира Путина в одном из командных пунктов.

Юнашев добавил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются и не ограничиваются переговорами на высшем уровне или визитами отдельных представителей. Основная часть взаимодействия между сторонами остаётся непубличной и проходит по закрытым дипломатическим каналам.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об обещанном Трампом звонке Путину. Телефонный разговор пока не состоялся, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он отметил, что особой подготовки не требуется, беседа может быть оперативно согласована.