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10 июля, 09:47

В Кремле ответили на вопрос об обещанном Трампом звонке Путину

Песков: Трамп пока не звонил Путину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обещанный телефонный звонок американского лидера Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину так и не состоялся. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава Белого дома, по всей видимости, был слишком занят после контактов в Анкаре, где проходил саммит НАТО. Однако представитель Кремля подчеркнул, что Путин всегда открыт к диалогу, и разговор может быть организован в любой момент.

«Телефонный разговор пока не состоялся. Особой подготовки не требуется, он может быть оперативно согласован. Контакты по диалогу работают. Как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведён», — сказал Песков журналистам.

В среду, 8 июля, Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что до конца дня планирует телефонную беседу с российским президентом.

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Наталья Демьянова
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