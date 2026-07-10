В Кремле ответили на вопрос об обещанном Трампом звонке Путину

Обещанный телефонный звонок американского лидера Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину так и не состоялся. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава Белого дома, по всей видимости, был слишком занят после контактов в Анкаре, где проходил саммит НАТО. Однако представитель Кремля подчеркнул, что Путин всегда открыт к диалогу, и разговор может быть организован в любой момент.

«Телефонный разговор пока не состоялся. Особой подготовки не требуется, он может быть оперативно согласован. Контакты по диалогу работают. Как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведён», — сказал Песков журналистам.

В среду, 8 июля, Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что до конца дня планирует телефонную беседу с российским президентом.