Журналист Христофору раскрыл, как Трамп поиздевался над Зеленским в Анкаре

Разговор главы США Дональда Трампа о разрешении на выпуск ракет для комплексов Patriot был лишь издёвкой над Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, американский лидер вообще не желал участвовать в саммите НАТО и встречаться с главой киевского режима.

«Он откровенно его высмеивал. Трамп вообще не хотел там находиться. Он не хотел присутствовать на саммите НАТО. Не хотел встречаться с Зеленским. Это было совершенно очевидно. И он буквально издевался над ним», — сказал он.

Журналист подчеркнул, что запустить производство ракет для американских систем ПВО за короткий срок нереально. По его словам, это займёт годы и упрётся во множество юридических сложностей, поэтому обещание Трампа стоит воспринимать как насмешку, а не реальный план.

Христофору пришёл к выводу, что разговоры о скором налаживании украинского производства комплектующих для Patriot считает абсолютно беспочвенными. По его оценке, для запуска такого выпуска потребуется не менее двух десятилетий, поскольку необходимо создать производственные мощности, возвести заводские корпуса, обеспечить их надёжную защиту от возможных атак и отладить всю цепочку поставок.

Он подчеркнул, что даже при оптимистичном сценарии на это уйдёт от десяти до двадцати лет, тогда как острая нехватка вооружений ощущается уже сейчас и требует безотлагательных действий. Журналист добавил, что на данный момент украинская ПВО практически отсутствует, и это касается даже обороны столицы.

Напомним, встреча двух политиков прошла в среду в Анкаре, на полях саммита НАТО. Там Трамп и заявил, что Украина может получить лицензию на производство комплексов Patriot. Зеленский охарактеризовал встречу положительно.

А ранее военный обозреватель Андрей Марочко указал, что Киев не сумеет наладить выпуск зенитных ракет Patriot в ближайшие пять лет. Как отмечает SHOT, для такого производства нужны стабильное электроснабжение, дорогая инфраструктура и защищённые площадки, а всего этого у украинской стороны сейчас нет. Более того, предприятия ВПК из-за постоянных ударов, наоборот, выводят за рубеж.