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Регион
13 июля, 08:16

«Секрет Полишинеля»: Как США под прикрытием переговоров накачивают Киев оружием

Эксперт Михайлов: Трамп активнее включается в «игру» на стороне Украины

Обложка © Gettyimages / Alex Wong

Обложка © Gettyimages / Alex Wong

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире «Царьграда» раскрыл «двуличную игру» Вашингтона. По его словам, пока США демонстрируют миротворческие намерения, параллельно идёт масштабная военная подпитка Киева.

Эксперт напомнил: на фоне консультаций с Уиткоффом и Кушнером Штаты поставили Украине дронов на 800 млн долларов, затем запустили программу на 15 млрд (оплачивали европейцы). Сейчас глава США Дональд Трамп заявляет, что у Киева «появились карты», а Россия должна идти на уступки.

Михайлов подчеркнул: это не новая тактика, а старая линия холодной войны. Переговоры с США, по его мнению, лишь связывают Москву, позволяя Вашингтону наращивать военную помощь.

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А ранее в США признали, что Киев упустил возможность урегулировать конфликт мирным путём из-за продвижения НАТО на восток. По словам экспертов, Украина и её западные союзники могли бы использовать Минские договорённости как реальный путь к миру и реализовать их, а не превращать соглашения в инструмент для затягивания времени.

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Дарья Нарыкова
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