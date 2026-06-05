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5 июня, 17:00

Путин попросил передать «шайбу» Трампу в ответ на привет из Вашингтона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ обратился к главе американской делегации Родни Куку — младшему. Во время общения президент России поблагодарил его за привет из Вашингтона и попросил передать ответное послание американскому лидеру Дональду Трампу.

«Спасибо вам за привет из Вашингтона, передавайте ответную шайбу президенту Трампу», — сказал Путин.

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Напомним, Родни Мимс Кук-младший прилетел в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2026 и стал первым за несколько лет официальным представителем США на форуме. В аэропорту Пулково его встретили журналисты вместе с сотрудниками американского посольства в России. Ранее Кук говорил, что прибыл в Россию, чтобы слушать и учиться. Кроме того, американский представитель признавался в давней любви к России.

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Полина Никифорова
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