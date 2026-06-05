Представитель США Родни Мимс Кук-младший признался на ПМЭФ, что Санкт-Петербург вдохновляет его на протяжении всей жизни. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, какой посыл увезёт с форума в Вашингтон.

Кука спросили, научился ли он чему-то в Санкт-Петербурге и может ли увиденное повлиять на его будущие архитектурные проекты, в том числе на работу над новым крылом Белого дома.

Американский представитель ответил, что город давно служит для него источником вдохновения. Особенно он выделил бальные залы и архитектурное наследие.

«Санкт-Петербург бесконечно вдохновляет меня своими роскошными бальными залами на протяжении всей моей жизни. И я горжусь тем, что провёл много работы в России по восстановлению церквей и прекрасных предметов архитектуры, поэтому ответ однозначно «да»», — сказал Кук.

Напомним, Родни Мимс Кук-младший прилетел в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2026 и стал первым за несколько лет официальным представителем США на форуме. В аэропорту Пулково его встретили журналисты вместе с сотрудниками американского посольства в России. Ранее Кук говорил, что прибыл в Россию, чтобы слушать и учиться. Кроме того, американский представитель признавался в давней любви к России.