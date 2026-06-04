Визит американского архитектора и чиновника Родни Мимса Кука — младшего на Петербургский международный экономический форум может стать важным сигналом для культурных отношений России и США. Об этом пишет The Art Journal.

Кук возглавляет Комиссию изящных искусств США — федеральный консультативный орган, который занимается вопросами архитектуры, дизайна и общественных пространств в Вашингтоне. Reuters также называл его представителем, связанным с администрацией Дональда Трампа: он курирует спорный проект расширения бального зала Белого дома.

Кроме того, Кук — основатель и президент National Monuments Foundation. Эта организация занимается созданием и восстановлением гражданских, исторических и мемориальных объектов. Среди проектов, с которыми он связан, — Millennium Gate Museum в Атланте и работы в сфере классической архитектуры и городского дизайна.

На ПМЭФ Кук приехал как участник культурной повестки. По данным Reuters, он должен выступить на сессии о российско-американском культурном диалоге. Сам он ранее заявлял, что представляет США не как политик, а как человек культуры и христианин.

The Art Journal отмечает, что появление главы американской комиссии на российском форуме может «поставить точку» в бойкоте и поднять вопрос о возможной оттепели в культурных связях Москвы и Вашингтона. Издание напоминает, что после 2022 года участие западных чиновников и компаний в ПМЭФ резко сократилось.

При этом поездка Кука почти не стала большой темой на Западе. The Art Journal прямо указывает, что его визит в Санкт-Петербург до сих пор прошёл там почти незамеченным.

Именно это делает историю показательной. Для России приезд такого гостя выглядит многообещающим: даже при сохраняющейся политической напряжённости остаются каналы гуманитарного и культурного общения.

Напомним, представитель президента США Родни Мимс Кук-младший прилетел в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2026 и стал первым за несколько лет официальным представителем Штатов на форуме. Журналисты встретили его в аэропорту Пулково вместе с сотрудниками американского посольства в России.

Ранее Life.ru писал, что, по мнению Кука, Москва и Вашингтон могут заново «открыть дружбу» через балет, музеи и литературу. Он подчёркивал, что искусство и гуманитарная сфера способны стать основой для более спокойного диалога между странами.